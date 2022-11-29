Крымские электрички с 11 декабря переходят на зимнее расписание

С приходом холодного времени года пассажиров стало меньше. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове электрички переходят на зимнее расписание.

- С 11 декабря пригородные поезда «ЮППК» будут курсировать по новому зимнему графику, - сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожники объяснили, что с приходом холодного времени года пассажиров стало намного меньше, отдельные маршруты и рейсы и вовсе утратили свою былую популярность. Вот и решили актуализировать расписание пригородных электричек, чтобы не гонять пустопорожние рейсы, но при этом не ущемить постоянных пассажиров.

- Мы старались сделать график максимально комфортным для всех, учитывая основные пожелания наших пассажиров, - отметили в ведомстве.

Зимний график размещен на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru в разделе «Расписание», можно с ним ознакомиться и в приложении «В путь – билеты на электрички»

Телефон «Горячей линии»: 8 (800)-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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