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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:10

За неделю в Симферополе оштрафовали 115 нарушителей парковки и торговли

Также зафиксировано 8 фактов нарушения правил слива хозяйственно-бытовых стоков
Екатерина НАЗАРОВА
Также за неделю выявлено 27 нестационарных объектов, имеющих признаки установленных без правовых оснований

Также за неделю выявлено 27 нестационарных объектов, имеющих признаки установленных без правовых оснований

Фото: Даниил ОПАРИН

За прошедшую неделю в Симферополе было составлено 115 административных протоколов за нарушения правил благоустройства (22), размещение транспортных средств на газонах (38) и нелегальную торговлю (55).

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в городе также продолжают следить за несанкционированным сливом хозяйственно-бытовых стоков и незаконными подключениями хозяйственно-бытовой канализации к городской ливневой сети.

- Зафиксировано 8 фактов нарушения правил благоустройства, выраженные в сливе хозяйственно-бытовых стоков, что является признаком административного правонарушения, ответственность, - цитирует пресс-служба замначальника департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Виолетту Мартиросян.

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