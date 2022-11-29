За неделю в Симферополе оштрафовали 115 нарушителей парковки и торговли

Также за неделю выявлено 27 нестационарных объектов, имеющих признаки установленных без правовых оснований Фото: Даниил ОПАРИН

За прошедшую неделю в Симферополе было составлено 115 административных протоколов за нарушения правил благоустройства (22), размещение транспортных средств на газонах (38) и нелегальную торговлю (55).

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, в городе также продолжают следить за несанкционированным сливом хозяйственно-бытовых стоков и незаконными подключениями хозяйственно-бытовой канализации к городской ливневой сети.

- Зафиксировано 8 фактов нарушения правил благоустройства, выраженные в сливе хозяйственно-бытовых стоков, что является признаком административного правонарушения, ответственность, - цитирует пресс-служба замначальника департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Виолетту Мартиросян.

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