У жителя Севастополя изъяли крупную партию немаркированных сигарет на 12 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю/скриншот из видео

В Севастополе завершили расследование уголовного дела против 32-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте крупной партии немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

- С 2019 по 2021 <...>, используя услуги нескольких транспортных компаний, мужчина приобретал у неустановленных лиц крупные партии немаркированной табачной продукции, перевозил и складировал в трех арендованных гаражах, а затем с помощью индивидуальных предпринимателей осуществлял розничный сбыт в 11 торговых павильонах, - говорится в сообщении.

Чтобы его ни в чем не заподозрили, он использовал поддельное водительское удостоверение, с которым пересылал товар в Карачаево-Черкесскую Республику, Краснодар, Ставропольский край, Новосибирскую, Тверскую, Нижегородскую и Оренбургскую области. Подозреваемый был задержан в октябре 2021 года.

В ходе обысков силовики изъяли более 112 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 12 миллионов рублей, более 900 тысяч рублей наличными, компьютер и другие предметы.

Было проведено 87 биологических и четыре криминалистических экспертизы. Материалы дела направлены в прокуратуру. Обвиняемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что наркоторговца из Алушты отправили в колонию на пять лет за сбыт марихуаны. ФСБ задержала крымчанина с крупной партией наркотиков в апреле.

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