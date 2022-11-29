В Симферополе 30 ноября отключат свет на 44 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 ноября в Симферополя отключат электричество на 44 улицах, нескольких переулках и проспектах. Свет исчезнет из-за ремонта электросетей.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Донская, 47А; Дорожная, 102-106 ; Куйбышева, 98-118/96 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Днепровская, 2-30 , 1-27 ; Дружбы, 2-22 , 1-19 ; Севастопольская, 154-200 , 41А, 41Б, 41В, 41/4; Шевченко, 19, 21; Аянская, 1-40; Чонгарская, 34-48 , 49-55 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Металлистов, 2-58 , 1-37 ; Парижская, 2-20 , 1-15 ; Поселковая, 2-18 , 1-29 ; Объездная, 11; Стадионная, 2-38 , 1-53 ; Южная, 12, 1-59 ; Каховская, 2-14 , 1-5 ; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 2-14 , 1-15 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8;

- переулки Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Городской, 1-15; Поселковый, 4-8 , 1-9 ; Вольный, 24; Керченский, 1-6;

- тупик Поселковый, 2-30 ;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20 ; Победы, 290, 312, 49-243.

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