С начала 2022 года в Крыму без вести пропали более 580 человек

С начала ноября в Крыму приняли 51 заявку о пропаже людей, 34 человека были найдены живыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Крыму пропали без вести более 580 человек, сообщили в «КП»-Крым в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Всего по состоянию на 30 ноября с начала 2022 года было подано 583 заявки о пропаже людей, из них живыми найдены 404 человека, погибшими - 50, еще одного своими силами отыскали родные. В настоящее время поиск 31 человека продолжается. Отказано в поиске по 97 ложным заявкам, - сообщила сотрудница отряда.

Что касается текущего месяца, то с начала ноября поступила 51 заявка о пропаже, живыми были найдены 34 человека, погибшими - двое. Сейчас на стадии поиска еще семеро, в стадии выяснения причин пропажи (и иной информации) - пять заявок.

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