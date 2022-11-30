В этом году Крым недополучит 3 миллиарда рублей из федерального бюджета

Ассигнования в 3 миллиарда рублей Крым получит уже в следующем году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году Крым недополучит 3 миллиарда рублей из шести, выделение которых планировалось из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- До конца года было решение о выделении нам 6 миллиардов рублей. У нас, к сожалению, с учетом состояния дел и определенного дефицита федерального бюджета, будет на 3 миллиарда меньше,- сообщил Аксенов на совещании в Белогорском районе.

По словам главы республики, оставшуюся сумму Крым планирует получить к марту следующего года. Эти деньги запланированы на строительство и ремонт дорог.

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