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НовостиПолитика30 ноября 2022 15:20

Власти Крыма передадут участникам СВО более 7 тысяч комплектов касок и бронежилетов

Также бойцам передадут 350 пар ботинок и 240 комплектов теплого белья и спальных мешков
Дмитрий Коренев
Власти Крыма передадут участникам спецоперации каски и бронежилеты

Власти Крыма передадут участникам спецоперации каски и бронежилеты

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Крыма передадут участникам спецоперации каски и бронежилеты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– У нас пришли каски и бронежилеты. Буквально днями передадим дальше в Вооруженные силы современные каски, импортные бронежилеты. Более 7 тысяч комплектов, – рассказал он.

Продолжается работа по обеспечению мобилизованных. Так, вчера бойцам дополнительно передали 240 комплектов теплого белья и столько же спальных мешков, завтра передадут 350 пар ботинок.

– Процесс идет, мы частично довозим в подразделения все, что было обещано, – подчеркнул глава республики.

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