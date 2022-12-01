Крымчан призвали не кормить с рук диких лис

Зимой дикие лисы чаще выходят к людям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму туристов и местных жителей призвали не кормить диких лис. Сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым» таким образом отреагировали на появившееся в соцсетях видео, автор которого прямо с рук кормит рыжую плутовку колбасой в районе водопада Учан-Су.

Как заявили специалисты дирекции заповедников, такая забота может быть чревата для зверей.

- Кормление животных с рук, а также подкормка не соответствующими кормами приводит к пагубным последствиям... В первую очередь, притупляются природные инстинкты, и животные становятся зависимы от людей. Звери отвыкают искать корм самостоятельно, притупляется инстинкт самосохранения, - отметили в дирекции заповедников.

В итоге дикое животное, потерявшее навык самостоятельно добывать в природной среде корм, обречено на гибель.

В ФГБУ «Заповедный Крым» также добавили, что случаи встреч с лисами на туристических маршрутах в крымских лесах в последнее время участились. Это связано с тем, то в период похолоданий многим животным становится сложнее найти себе пропитание, и они выходят к людям.

Однако, подкормка любых зверей, по словам специалистов, должна быть обоснована с научной точки зрения. Поэтому в ФГБУ «Заповедный Крым» говорят о необходимости подкармливать в первую очередь копытных животных, которые могут страдать от недостатка кормов зимой, особенно когда снежный покров превращается в сплошную непробиваемую «корку» от перепада температур.

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