Благоустройство сквера имени 50-летия СССР в Симферополе выполнено на 99%

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе завершается благоустройство сквера имени 50-летия СССР на улице Залесской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Выполнены все строительно-монтажные работы, предусмотренные проектной документацией. На сегодняшний день готовность объекта составляет 99%, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Так, в сквере установлены малые архитектурные формы, оборудовано уличное освещение, видеонаблюдение, детская и спортивная площадки, веревочный парк, выполнено мощение тротуаров. Завершается озеленение.

Средства на благоустройство сквера в размере 85 млн рублей были выделены в рамках Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

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