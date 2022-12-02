В Симферополе после матча задержали 21 футбольного фаната за нарушение общественного порядка

Футбольные фанаты в Крыму нарушили общественны порядок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе полиция задержала болельщиков одного из крымских футбольных клубов, которые нарушили общественный порядок. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, футбольные фанаты собрались в районе транспортной развязки на объездной дороге Симферополя и мешали движению транспорта.

- Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе МВД.

Участников шествия доставили в отдел полиции, где они рассказали, что после матча в крымской столице направлялись домой в свой город.

В отношении 21 человека правоохранители составили административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП Российской Федерации - организация массового одновременного пребывания и /или передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.

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