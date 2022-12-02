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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:36

В Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение 2 декабря

Ро данным Росгидромета, восточный ветер до 15 м/с в этой зоне сохранится до позднего вечера
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Керченская паромная переправа возобновила работу после длительного перерыва в ночь на 9 октября

Керченская паромная переправа возобновила работу после длительного перерыва в ночь на 9 октября

Фото: Юлия МАРКИНА

В Керченском проливе 2 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/сек, временами дождь, - говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается при этом, что видимость в Керченском проливе на утро пятницы 2 декабря хорошая, высота волн достигает 1,2 метра.

В общей сложности с начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября паромы выполнили 892 рейса.

Напомним, движение большегрузов по Крымскому мосту было приостановлено после подрыва грузовика 8 октября. На транспортном переходе продолжаются восстановительные работы.

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