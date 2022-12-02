Сергей Аксенов вместе с замминистра обороны РФ посетили зону СВО в Запорожской области

Сергей Аксенов и Тимур Иванов посетили зону СВО. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым навестили бойцов в зоне спецоперации в Запорожской области. Об этом глава республики написал у себя в telegram-канале.

- Проинспектировали зону ответственности наших бойцов и обсудили вопросы безопасности,- отметил Аксенов.

Это не первый визит Сергея Аксенова в зону спецоперации. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава республики также передал привет от военнослужащих своим родным и близким в Крыму.

Отметим, это не первый визит Сергея Аксенова в зону спецоперации. Ранее 15 ноября он передал участникам СВО два грузовика предметов первой необходимости, среди которых носки, одежда, медикаменты, генераторы и многое другое.

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