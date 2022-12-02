В Крыму задержан участник организованной группы за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Мужчину задержали при попытке извлечь наркотики из тайника.

В Крыму задержали члена организованной преступной группы, которая промышляла сбытом наркотиков. По данным следствия, мужчина выполнял функции «закладчика».

Как сообщает прокуратура Крыма, в конце августа он изъял из тайника на территории Московской области партию мефедрона массой более 1,5 кг, которую отправил в другой регион, после чего выехал в Крым.

- После этого злоумышленник прибыл на территорию Симферополя, где должен был получить партию мефедрона массой более 5,5 килограммов в одном из безлюдных мест на территории Симферопольского района,- сообщили в прокуратуре.

При попытке извлечь наркотики из «тайниковой закладки» мужчину задержали сотрудники ФСБ. Перед этим они изъяли запрещенные вещества в почтовом отделении, куда член организованной группы их отправил для дальнейшего сбыта.

В отношении остальных участников группировки расследование уголовного дела продолжается

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