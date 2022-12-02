В Крыму рассказали о штрафах за нарушение запрета на пиротехнику в новогодние праздники

Пока в Крыму разрешено только продавать разного рода фейерверки, а вот запускать нельзя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За нарушение запрета на использование пиротехники крымчане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Разъяснение опубликовала администрация Евпатории у себя в Telegram-канале. Там напомнили, что согласно Указу главы республики, в Крыму разрешено использовать пиротехнические средства только первого класса опасности, то есть хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

- Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей,- говорится в сообщении.

Штраф для частных предпринимателей, нарушивших запрет, составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ответственность предусмотрена согласно статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).

Напомним, в среду глава региона Сергей Аксенов сообщил, что крымские власти разрешат крымчанам использовать пиротехнику в новогоднюю ночь. Однако позже пресс-служба главы республики уточнила, что пока никаких изменений в пункт 2-1 указа главы РК от 9 сентября текущего года в преддверии новогодних праздников не вносилось.

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