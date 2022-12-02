В Керчи жители 11 домов столкнутся с перебоями водоснабжения 5 декабря

Жителям рекомендуют заблаговременно запастись питьевой водой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 декабря в Керчи жители 11 домов по улице Заречной и Вокзальному шоссе могут столкнуться с перебоями водоснабжения и отключениями электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В течение суток, 5 декабря, в связи с ремонтными работами на водоводе, возможны перебои подачи воды и кратковременные отключения электроэнергии по следующим адресам: Вокзальное шоссе, 33, 35, 37, 39, 41, 42 и улица Заречная, 2, 4, 6, 8, 10, – говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют заблаговременно запастись питьевой водой на данный период.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50