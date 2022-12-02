В Севастополе задержали 39-летнего мужчину, который после ссоры с женой угрожал «всех взорвать»

Мужчина пояснил, что много выпил и поругался с женой. Фото: скрин из видео/Полиция Севастополя/telegram

В Севастополе полиция задержала местного жителя, который после ссоры с женой отправил в правительство города сообщения с угрозами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

- Предварительно установлено, что после семейной ссоры 39-летний мужчина употребил спиртные напитки и с принадлежащего ему аккаунта в социальной сети отправил сообщения о якобы существующей угрозе на объектах Ленинского района города Севастополя, - сообщили в полиции.

Сам мужчина пояснил, что даже не помнит, что написал: настолько много выпил спиртного.

- Накопилось у меня в душе свое семейное. В последний момент еще жена воду подлила. И употребил спиртные напитки в большом количестве. Потом мне мельком показали, что я угрожал всех взорвать,- сказал он на видео, опубликованном полицией Севастополя.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Сейчас правоохранители проверяют мужчину на возможную причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.

Ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, лишение свободы сроком до трёх лет, либо принудительные работы.

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