Погода на 3 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

Крымские синоптики обещают в субботу дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается прохладная ветреная погода, местами пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +5...+7°.
В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с., днем тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, +4…+6°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +4 …5°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3 …+4°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь со снегом.
В Феодосии +3 …+5°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +4…+5, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +3…+4°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +1…+3°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь со снегом.
Вода в Черном море +11…+14°.
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