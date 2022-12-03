НовостиОбщество 2 декабря 2022 22:45

Погода на 3 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе