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НовостиОбщество2 декабря 2022 22:45

Погода на 3 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 3 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские синоптики обещают в субботу дожди.

Крымские синоптики обещают в субботу дожди.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается прохладная ветреная погода, местами пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +5...+7°.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с., днем тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, +4…+6°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +4 …5°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +3 …+4°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь со снегом.

В Феодосии +3 …+5°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +4…+5, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+4°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +1…+3°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь со снегом.

Вода в Черном море +11…+14°.

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