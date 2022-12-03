Керченская паромная переправа перевезла уже свыше 40 тысяч пассажиров

Керченская паромная переправа. Фото: архив КП

Керченский пролив на пароме преодолели 40 314 пассажиров – такие данные озвучили в пресс-службе Минтранса России.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 3 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 068 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов, - отметили в ведомстве.

Всего паромы за это время, а прошло меньше двух месяцев, выполнили 896 рейсов с полуострова на материковую часть Россию, и обратно.

В Минтрансе РФ также сообщили, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, температура воздуха днем +2…4°С, морской воды всего +6…7°С.

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