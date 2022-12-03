В Симферополе власти Республики Крым возложили цветы в День Неизвестного солдата

В Симферополе прошла акция памяти. Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В столице Крыма в парке имени Юрия Гагарина 3 декабря состоялась церемония возложения к Вечному огню.

- В День Неизвестного солдата мы отдаем дань памяти и уважения защитникам нашего Отечества, мужеству и героизму советских и российских воинов, кто покоится в братских могилах, чьи имена не сохранила история, - сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в своем telegram-канале.

Именно в этот день, 3 декабря в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистско-немецких войск под Москвой был перезахоронен у стен Кремля в Александровском саду прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе.

Политик отметил, что важно помнить о защитниках Отечества, чтить память тех, кто не вернулся с фронта, и не забывать о высокой цене, которую наша страна заплатила за Победу.

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