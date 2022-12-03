В Севастополе автолюбителя-лихача вычислили по видео в соцсети

Видео с лихачом попало в соцсети. Фото: скрин видео пресс-службы УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

Госавтоинспекция Севастополя нашла лихача по видео, которое попало в соцсети.

- Автоинспекторами выявлен видеоматериал, демонстрирующий нарушение требований ПДД РФ водителем автомобиля «Мазда», - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

На записи, которое очевидец выложил в соцсети, отчетливо видно, как шустрая иномарка, обгоняя автомобиль, который ехал впереди, выехала на встречную полосу, невзирая на двойную сплошную дорожной разметки.

Севастопольские гаишники разыскали водителя иномарки. И теперь нарушителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев.

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