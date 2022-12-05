Погода на 5 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В отдельных районах полуострова будет туманно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Сохранится прохладная, ветреная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +1...+3°.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +5...+7°.
В Ялте, как сообщает yandex, +5…+6°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +1 …2°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.
В Керчи -1 …+1°, северо-восточный ветер 9-10 м/с. Пасмурно.
В Феодосии 0 …+2°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Черноморском 0…+2, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Пасмурно.
В Джанкое 0…+1°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
В Армянске -1…+1°, восточный ветер 7-10 м/с. Небольшой снег.
Вода в Черном море +9…+14°.
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