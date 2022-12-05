Погода на 5 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В отдельных районах полуострова будет туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Сохранится прохладная, ветреная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +5...+7°.

В Ялте, как сообщает yandex, +5…+6°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +1 …2°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.

В Керчи -1 …+1°, северо-восточный ветер 9-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии 0 …+2°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Пасмурно.

В Джанкое 0…+1°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.

В Армянске -1…+1°, восточный ветер 7-10 м/с. Небольшой снег.

Вода в Черном море +9…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50