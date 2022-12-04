В Крыму опровергли украинский фейк о подготовке к вывозу музейных коллекций с полуострова

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Украинские телеграм-каналы распространили фейковую информацию о подготовке к вывозу музейных коллекций из Крыма. Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал это «лютой дичью».

- Даже не знаю иногда, как реагировать на такие вбросы. Может так: в Киев сократились поставки кокаина и амфетаминов, что может говорить о подготовке к бегству украинского президента, его администрации, правительства и Верховной рады. Потоки наркотиков перенаправлены во Львов, Тернополь и Ивано-Франковск, - сказал Крючков.

Отметим, что украинская сторона регулярно распространяет фейки по поводу Крыма. Так, в ноябре появилась информация, что из Армянска якобы объявлена эвакуация, а вода Северо-Крымского канала отравлена трупным ядом. Все эти слухи опровергали крымские власти.