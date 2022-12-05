Между Симферополем и Белогорском произошло массовое ДТП

Авария произошла 4 декабря. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Вблизи столицы Крыма на трассе «Таврида» 4 декабря произошла масштабная авария – столкнулось около 10 машин.

- Массовое ДТП на «Тавриде» под Симферополем, - такое сообщение появилось в паблике «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в VK.

Авторы поста предполагают, что возможная причина аварий - гололед на мосту. Так же озвучено и предварительное количество участников ДТП - 10 автомобилей.

Официальной же информации об инциденте пока нет.

Пользователи соцсети живо отреагировали на пост комментариями: «Водители забывают, что в Крыму коварная погода и до декабря нужно поменять летнюю резину на зимнюю»; «Куда летят? Видимость ведь хорошая, но не видят, что уже несколько автомобилей стоят на аварийке, и все равно давят газ до упора»; «А где дорожные службы, или лень посмотреть прогноз и предугадать такие ситуации в крымскую погоду?! Не первый же год такое случается!»

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