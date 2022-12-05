В Красногвардейском районе при пожаре в частном доме 3 декабря погиб человек

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В селе Найденовка Красногвардейского района 3 декабря при пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

- По прибытии стало известно, что произошло возгорание в частном одноэтажном жилом доме. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, - говорится в сообщении.

На тушение огня ушло почти четыре часа. Работам мешали густой дым и хлам в помещении. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. К сожалению, на месте ЧП был обнаружен один погибший. Также огнем был полностью уничтожен дом.

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