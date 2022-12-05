В Севастополе директора ЧОПа оштрафовали за мошенничество на 1,5 млн рублей

Нечистого на руку директора ЧОПа оштрафовали на 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе директора одного из ЧОПов признали виновным в мошенничестве на полтора миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, свою преступную схему мужчина «проворачивал» с февраля по октябрь 2019 года.

- Достоверно зная, что у охранного предприятия отсутствует реальная возможность исполнить обязательства об охране объектов организации, с которой был заключен договор, в связи с отсутствием в городе Севастополе штата сотрудников и материально-технической базы, предоставил заведомо подложные документы о якобы выполненных работах, - говорится в сообщении.

Директора ЧОПа осудили по пятой части 159 статьи УК РФ (мошенничество) и приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, оштрафовали и заместителя нечистого на руку севастопольца - на 100 тысяч рублей.