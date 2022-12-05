Где в Симферополе и Севастополе 6 декабря отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

6 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество. Причина уважительная – энергетики ведут ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

- улицы 8 Марта, 1-22, 29-37 ; 2-8 , 3-11 ; Петровская Балка, 6/1-42 , 3-27 ; Красноармейская, 2/8, 4, 12, 1, 3; Студенческая, 4/1, 10-14 ; Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Володарского, 4; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8; Арендная, 2-18 , 1-11 ; Земляничная, 1-16; Кирпичная, 1-10; Посевная, 2-10 ; Сосновая, 1-17; Лунная, 1А, 9В, 11, 17, ГП-6; Зеленая, 1-6; Третья, 10; Ленина, 2;

- 9 км. Московского шоссе (ООО «Сенди»);

- переулки Делегатский; Красноармейский, 1-9; Обрывной, 2-16 , 1-9;Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Керченский, 1-6;

- проезды Молодежный, 2-4 , 1-7 ; Земляничный, 3;

- спуски Лестничный, 2-10 , 1, 3, 11; Фабричный, 2-24 , 3-9 ;

- проспект Вернадского, 6-20 ;

- поселок Кирпичное: СОТ «Петровские скалы».

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 18.00

- село Черноречье: улицы Магистральная 12-А, 52; Просвещения 6-14, 1-17,21-27,31-41,

переулок Магистральный 2-52, 7-Б,1-11;

с 10.00 до 14.00

- проспект Генерала Острякова, 112-116,120;

с 8.00 до 16.00

- спуск Водопьянова 2-А,2-4,1-5;

- улицы Герцена 2,10-12,3-13; Достоевского 1,5; Менделеева 2-12,3 ,5; Халтурина 2-6,1-7; Чернышевского 22-Б,2-16,1-17; Челюскинцев 4-А,2-10,14-18,18,1-21; Леваневского 10;

- переулок Клубный 2-А,2-4,1;

- площадь Захарова 14.

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