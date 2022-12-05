В Севастополе задержали владельца «Мерседеса» за неуплату 142 штрафов

Фото: УМВД Севастополя

В Севастополе экипаж ДПС задержал 31-летнего водителя «Мерседеса», не оплатившего 142 административных штрафа, в том числе за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Общая сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей.

- Кроме того, у водителя имелись признаки опьянения и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался, - говорится в сообщении.

За отказ пройти тест на алкоголь ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав до двух лет. Помимо этого на него было составлено 14 административных материалов. Размер штрафа, который придется заплатить должнику, будет в два раза больше неуплаченной ранее суммы, в обратном случае - либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Еще один протокол на шофера составили за отсутствие страхового полиса, за что придется «доплатить» еще 800 рублей. Машину должника забрали на штрафстоянку.

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