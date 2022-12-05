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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:34

На Фиоленте до конца года появится 36 новых остановок

Власти города учли все пожелания жителей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Остановочные павильоны на Фиоленте установят до конца 2022 года

Остановочные павильоны на Фиоленте установят до конца 2022 года

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе в районе Фиолента до конца года появятся новые остановочные комплексы. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города-героя рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

- Когда первую остановку сделали, она не совсем соответствовала тому, что мы хотели увидеть, поэтому заново объявили конкурс, - подчеркнул Павел Иено.

Уточняется, что всего на Фиоленте появится 36 остановочных комплексов. Они будут установлены до конца года, а непосредственно конкурс по выбору подрядчика заканчивается 15 декабря.