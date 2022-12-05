На Фиоленте до конца года появится 36 новых остановок

Остановочные павильоны на Фиоленте установят до конца 2022 года Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе в районе Фиолента до конца года появятся новые остановочные комплексы. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города-героя рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

- Когда первую остановку сделали, она не совсем соответствовала тому, что мы хотели увидеть, поэтому заново объявили конкурс, - подчеркнул Павел Иено.

Уточняется, что всего на Фиоленте появится 36 остановочных комплексов. Они будут установлены до конца года, а непосредственно конкурс по выбору подрядчика заканчивается 15 декабря.