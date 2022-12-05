Новогоднюю елку в Керчи устанавливают на новом месте

Елку в Керчи ставят в центре новой колоннады
Фото: Юлия МАРКИНА
Главная новогодняя елка Керчи в этом году поменяет свою привычное месторасположение. Она будет установлена в центре колоннады, которую на площади Ленина открыли в начале сентября. Монтировать каркас елки здесь уже начали.
Ранее новогоднее дерево ставили в центре площади ближе к памятнику Ленину.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Керчи, Новый год керчане встретят с новой елкой. Ее закупили задолго до того, как было принято решение об экономии в связи с проведением спецоперации.
- Елка новая, ее приобрели заранее, еще летом, - сообщили в администрации.
Новый год керчане будут встречать с новой елкой
Фото: Юлия МАРКИНА
Высота главного новогоднего дерева Керчи – 20 метров. Во сколько обошлась конструкция в пресс-службе не уточнили.
Напомним, в октябре власти Крыма приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и новогодние украшения.
Как пояснил спикер крымского парламента Владимир Константинов, «мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте». По его словам, средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды.
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