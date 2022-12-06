Крым вошел в топ-10 популярных направлений для спа-туризма

Евпатория привлекает к себе туристов даже зимой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым по душе любителям спа-туризма – такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования жилья и квартир Tvil.ru проанализировав данные брони на холодное время года.

Специалисты обнародовали рейтинг - на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой наши соотечественники.

- Во главе оказался Большой Сочи. Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края - Кисловодск и Пятигорск, - сообщили аналитики.

Крымская Евпатория замыкает «десятку», хотя там самая демократичная цена на съемное жилье.

10-топ популярных направлений для спа-туризма в России (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3499

- Кисловодск, 3868

- Пятигорск, 2126

- Архыз, 10261

- Петрозаводск, 5862

- Махачкала, 3523

- Анапа, 2278

- Ессентуки, 2514

- Сухум, 3371

- Евпатория, 986.

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