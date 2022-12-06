Крым вошел в топ-10 популярных направлений для спа-туризма

Евпатория привлекает к себе туристов даже зимой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым по душе любителям спа-туризма – такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования жилья и квартир Tvil.ru проанализировав данные брони на холодное время года.
Специалисты обнародовали рейтинг - на какие курорты и спа-зоны любят ездить зимой наши соотечественники.
- Во главе оказался Большой Сочи. Второе место и третье место заняли курорты Ставропольского края - Кисловодск и Пятигорск, - сообщили аналитики.
Крымская Евпатория замыкает «десятку», хотя там самая демократичная цена на съемное жилье.
10-топ популярных направлений для спа-туризма в России (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3499
- Кисловодск, 3868
- Пятигорск, 2126
- Архыз, 10261
- Петрозаводск, 5862
- Махачкала, 3523
- Анапа, 2278
- Ессентуки, 2514
- Сухум, 3371
- Евпатория, 986.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50