Весь декабрь в Симферополе будут проводить бесплатные экскурсии

С октября достопримечательности крымской столицы посмотрели сотни человек Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Симферополе с октября реализуется проект бесплатных экскурсий. За это время достопримечательности посмотрели сотни человек.

- В октябре анонсировали около восьми экскурсий. Огромный был спрос населения - приходило более 800 человек за октябрь месяц. И далее к нам еще подключились организации, экскурсоводы, которые дальше продолжили проводить бесплатные экскурсии, - рассказал «Крым 24» начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Анатолий Голубица.

Ввиду спроса бесплатные экскурсии по Симферополю будут проводить весь декабрь. Кроме того, для жителей и гостей полуострова проект намерены развивать и в следующем году.

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