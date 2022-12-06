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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:50

Больше не надо ходить под елочку: в симферопольском парке Шевченко появится туалет

В симферопольском парке имени Шевченко в 2023 году откроют общественный туалет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Туалет в парке Шевченко требует больших финансовых затрат для технического присоединения

Туалет в парке Шевченко требует больших финансовых затрат для технического присоединения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, чего так долго ждали симферопольцы, наконец-то скоро случится. В парке имени Шевченко в Симферополе в 2023 году появится общественный туалет. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил руководитель МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

По словам руководителя учреждения, туалет в парке требует немалых финансовых вложений. Непосредственно бокс уже куплен, однако, его еще нужно оборудовать и подключить к сетям.

- Чтобы подключить к сетям водоснабжения и водоотведения, нужны значительные деньги. Я думаю, что в следующем году вопрос с туалетом в парке Шевченко будет решен, - подчеркнул Роман Филипенко.

Стоит отметить, что общественного туалета в парке имени Шевченко в крымской столице не наблюдается уже много лет, что создает неудобства для местных жителей.