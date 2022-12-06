Крымские хирурги внедрили инновационный способ удаления камней при помощи робота

Фото: КФУ им. В.И. Вернадского

Впервые в России в крымском Клиническом многопрофильном медицинском центре Святителя Луки КФУ начали проводить операции по удалению камней в мочеточнике и почках с помощью роботизированного модуля, которым дистанционно управляет врач. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказал главный врач КММЦ Святителя Луки Сергей Еременко, подобная методика ранее не использовалась в стране и является новаторской.

- Операции при сложных формах мочекаменной болезни с использованием роботического модуля – это инновационные разработки нашей клиники. Уникальные методики позволяют выполнять операции в особо сложных случаях для пациентов из Крыма и других регионов России, – отметил доктор.

Чтобы управлять роботом, оперирующий хирург управляет «помощником» с помощью специального джойстика. Пульт позволяет выполнить целый спектр нужных движений и манипуляций. По словам специалистов, преимущество робота обусловлено повышенной точностью и комфортом врача. В будущем оперирующий доктор не будет находиться в операционной, а сможет работать дистанционно. В среднем, операция может занимать от 15 минут до часа.