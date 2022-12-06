В Симферополе 7 декабря свет отключат на 36 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

7 декабря в Симферополе свет отключат на 36 улицах, нескольких переулках и садовых товариществах. Причина на то уважительная – энергетики ведут ремонт электросетей.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Беспалова, 28-106/14 , 23, 27-31а ; Гончарова, 3-13 , 2/141; Курортная, 58; Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Ангарская, 36-38А , 1А, 39/22-59 ; Генерала Захарова, 4-22 , 1-15А ; Жидкова, 74-76 , 65/5; Коммунальная, 6, 1А, 15; Полигонная, 60-124 , 81-127 ; Артиллерийская, 92-94А; И.Козлова, 120-164 , 71-99 ; Красноармейская, 168; Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Севастопольская, 154-200 , 41-43; Арендная, 2-18 , 1-11 ; Земляничная, 1-16; Кирпичная, 1-10; Посевная, 2-10 ; Сосновая, 1-17; Лунная, 1А, 9В, 11, 17, ГП-6; Зеленая, 1-6; Третья, 10; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 3, 5, 2-8; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/Курчатова, 8; Беспалова;

- переулки Алуштинский, 1-9; Институтский, 2, 4, 3-9 ; Гудронный, 4-8а , 1-7; Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ; Керченский, 1-6;

- проспект Вернадского, 2/3, 2/4, 6-20; 65-141;

- проезды Молодежный, 2-4 , 1-7 ; Земляничный, 3;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества «Монтажник»; «Маяк»; «Консервщик»; «Строитель»; «Механизатор»; «Энтузиаст»; «Мечта»; «Источник»; «Молочник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель»;

- поселок Кирпичное: СНТ «Петровские скалы».

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