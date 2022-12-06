В Крыму открыли памятную доску погибшему в зоне СВО росгвардейцу

На фронте он героически погиб во время выполнения задач СВО Фото: Александра Тимощенко

Крымскому сотруднику Росгвардии, который погиб в зоне спецоперации, открыли памятный мемориал в его родной школе, что в Черноморском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В общеобразовательном учреждении в селе Новосельское поставили памятную доску в честь сотрудника ОМОН «Беркут» прапорщика полиции Александра Иванкова. На фронте он героически погиб во время выполнения задач специальной военной операции.

- Каждый раз, ребята, когда вы заходите в школу, смотрите на эту доску, помните, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо, - отметил глава районной администрации Алексей Михайловский.

По информации ведомства, указом президента России Владимира Путина Иванков посмертно награжден орденом Мужества, поэтому его подвиг навсегда останется в сердцах жителей всей страны.

Ранее в честь героя специальной военной операции Максима Старовойтова открылась памятная доска в 23 школе крымской столицы.