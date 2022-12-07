В Крыму на карантин из-за ОРВИ закрыли 18 классов

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Из-за общих респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Крыму закрыли на карантин 27 групп в детских садах, а также 18 классов в школах.

- Закрыто на карантин 27 групп в дошкольных образовательных организациях пяти муниципалитетов, а также 18 классов в трех муниципальных образованиях. Такую информацию нам предоставили в местных администрациях, - сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

В ведомстве отметили, что в учебных учреждениях, которые полностью или частично закрыты на карантин, проводится ежедневный мониторинг. Риски распространения гриппа и COVID-19 сохраняются.

Так, в школах и детсадах проводится термометрия, а также регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. Помещения проветриваются.