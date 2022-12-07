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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:41

В Симферополе 9 декабря на весь день перекроют улицу Павленко

Движение будет ограниченно на участке от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского
Екатерина НАЗАРОВА
Ограничения движения на указанном участке будут временными

Ограничения движения на указанном участке будут временными

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе в пятницу, 9 декабря, с 07.00 до 21.00 часов перекроют улицу Павленко. Водителей просят учитывать данное обстоятельство.

- Движение транспорта будет ограниченно на участке от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина, - цитирует КИА сообщение пресс-службы местной администрации.

Ранее жителей Керчи предупредили о массовом передвижении пожарной техники 8 декабря. Это связано с пожарно-тактическими учениями, которые пройдут в местной школе №2.

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