Военкор Александр Коц: «Не нужно бояться наступления ВСУ на Крым»

Фото: Алексанр КОЦ

Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что бояться наступления Киева на Крым не стоит, но такие планы украинская сторона все же вынашивает.

- Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьезе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах, - сказал военкор в интервью kp.ru.

Александр Коц также предположил, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то Киев начал бы масштабную войну против Донбасса и «смял бы его». По мнению военкора, Вооруженные силы Украины просто задавили бы количеством и «на кураже пошли бы дальше на Крым». Также Коц отметил, что на полуострове могла бы быть такая же ситуация, что сейчас наблюдается на территории Украины и в новых регионах России.

Также военкор предположил: если у украинской стороны будет успешной наступательная операция на запорожском направлении, то часть войск она может выделить, чтобы выйти к Крыму. Александр Коц обратил внимание на то, что Москва просчитывает все сценарии развития событий и укрепляет границу с полуостровом.