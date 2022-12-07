Начался ремонт левой части Крымского моста

На объекте уже организована поставка и сборка пролетных строений Фото: Ирина ГЕРЦ

Строители приступили к ремонту левой автомобильной части Крымского моста, пострадавшей в результате ЧП в октябре. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Tg-канале, на объекте уже организована поставка и сборка пролетных строений.

- Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов, - подчеркнул зампред Правительства РФ.

Стоит отметить, что основные работы по ремонту Крымского моста планируется завершить уже в марте 2023 года. Это позволит полностью открыть движение.

Кроме того, Марат Хуснуллин поручил увеличить количество досмотровых комплексов на мосту, чтобы снизить ожидание для водителей.