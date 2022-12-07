Ялтинские власти займутся восстановлением Солнечной тропы

Проектными решениями терренкура будут заниматься специалисты ДАГ, крымские архитекторы и представители министерства культуры Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В курортной столице планируют восстановить Солнечную тропу. Как сообщили в пресс-службе ялтинской администрации, проект могут создавать как эксперты, так и обычные крымчане.

Янина Павленко отметила, что на сегодняшний день маршрут, который был проложен по указу Николая II, находится в ужасном состоянии.

- Год назад были разработаны проекты планировки территории и межевания. Теперь работаем над концепцией обновления южнобережной жемчужины, - отметила глава города.

По ее словам, проектными решениями терренкура будут заниматься специалисты ДАГ, крымские архитекторы и представители министерства культуры, Ливадийского дворца и Общественного совета. Также в соцсетях любой неравнодушный крымчанин может писать свои комментарии и идеи.

- Пишите, что должно быть на Солнечной тропе, а чему там не место, – добавила Павленко.

На Солнечной тропе в будущем должны появиться туалет, таблицы навигации, камеры видеонаблюдения и фонари для освещения. Архитекторы также планируют создать художественную подсветку для отдельных деревьев, цветов и памятников, а рядом с ними – фотозоны для туристов.

- Незаконные – под снос, где есть право собственности – убеждаем владельцев привести в согласованный с архитектурой вид, - заключила она.