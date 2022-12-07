Глава Крыма пообещал выплаты за участие в спецоперации добровольцам из других регионов

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку и помощь мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также их семьям, подчеркнул Сергей Аксенов Фото: Ирина ГЕРЦ

Добровольцы из других субъектов России, ушедшие на спецоперацию от Крыма, могут рассчитывать на выплату от республики. Об этом 7 декабря заявил глава РК Сергей Аксенов на выездном совещании в Кировском районе.

По словам Сергея Аксенова, всем крымским военнослужащим должна оказываться всецелая поддержка и внимание.

- Добровольцы из других субъектов Российской Федерации, которые приезжали устраиваться через Крым, тоже должны рассчитывать на нашу республиканскую выплату. Практически каждый день мы на связи с Министерством обороны, - подчеркнул глава Крыма.

Как также отметил Сергей Аксенов, власти занимаются и вопросамти снабжения бойцов амуницией. К примеру, же готовится к отправке четыре тысячи пар зимней обуви.