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НовостиОбщество7 декабря 2022 15:56

Аксенов похвалил властей Кировского района Крыма за хорошую работу

По его мнению, в регионе собралась хорошая команда управленцев
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Сергей Аксенов /ТГ

Фото: Сергей Аксенов /ТГ

В Кировском районе крымского полуострова работает одна из лучших управленческих команд, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом он заявил во время совещания во время совещании по проблемным вопросам региона.

По его мнению, в Кировском районе собралась активная команда из глав поселений, а сам регион является лидером по основным показателям.

- Коллегам есть чему поучиться, нужно и министрам брать на вооружение лучшие практики, - отметил Аксенов и попросил руководителей сосредоточиться на формировании доходной части бюджета и контролировать процесс оформления земли и недвижимости.

Он выразил уверенность в том, что внимательность и чуткость глав региона к потребностям местных жителей подарит еще большее процветание Кировскому району и всему Крыму.