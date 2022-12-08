В Крыму пропал 32-летний житель Севастополя

Тимофей Харевич. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться всех, кто что-либо знает о судьбе молодого мужчины из города-героя Севастополя.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Помогите найти человека. Пропал Харевич Тимофей Викторович, 32 года (1990 года рождения), Севастополь, - гласит пост в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым».

Мужчина исчез из поля зрения близких почти неделю тому назад - с 2 декабря 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Тимофея Харевича: 165 сантиметров рост, xудощавый, карие глаза и русые волосы.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50