В Симферополе в рамках компенсационного озеленения высадили три тысячи деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В Симферополе завершено компенсационное озеленение. Всего было высажено 7 500 кустарников и 3 тысячи деревьев.

- На этой неделе мы закончили наши работы по компенсационному озеленению. На территории города высажены три тысячи деревьев и семь с половиной тысяч кустарников. Практически все они высажены на общественных территориях и вдоль улично-дорожной сети, - рассказала замдиректора МБУ «‎Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

По ее словам, с прошлой недели работники предприятия начали заниматься высадкой луковичных растений, которые должны распуститься в апреле-мае. В среду в сквере имени Братьев Айвазовских было высажено порядка двух с половиной тысяч луковиц тюльпанов и столько же - нарциссов. В четверг работы продолжаться в сквере Победы.

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