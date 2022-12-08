«Моряки не сдаются»: в Бахчисарае открыли «парту героя»

Право сидеть за "партой героя" получают в первую очередь отличники и победители Олимпиад Фото: Ирина ГЕРЦ

В Бахчисарае открыли «парту героя». Ко всероссийскому патриотическому проекту присоединилось МБОУ УВК «Школьная академия имени Мальцева».

В сентябре 2022 года школе города было присвоено имя курсанта Александра Мальцева, героически погибшего в бою с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 8 декабря учебное учреждение включилось во всероссийский проект «Парта героя». Памятный объект посвящен именно Александру Мальцеву.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке Фото: Ирина ГЕРЦ

Юный курсант в ноябре 1941 года, находясь на боевой позиции в урочище Эгиз-Оба и отбиваясь от наседавшего противника, с криком «Моряки не сдаются!» метнул во врага противотанковую гранату. Курсант погиб, подорвав себя и уничтожив сразу около 10 вражеских солдат, набросившихся на него в окопе.

Александр Мальцев был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени посмертно Фото: Ирина ГЕРЦ

Стоит отметить, что право сидеть за «партой героя» получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы и района. Как «Комсомолке» рассказал ученик кадетского класса и автор проекта «Моряки не сдаются», посвященного Александру Мальцеву, Кирилл Пикулист, важно всегда помнить о подвигах русских героев.

- Крым - территория с многовековой и многогранной историей. Эта земля пережила немало войн и пропитана кровью павших воинов. Сохранить память о защитниках Родины - наш священный долг, - подчеркнул школьник.