В Симферополе 9 декабря свет отключат на 33 улицах

Свет отключат временно. Фото: архив КП

9 декабря в отдельных районах Симферополя отключат электричество из-за ремонта электросетей. Свет на несколько часов исчезнет на 35 улицах, нескольких переулках и садовых товариществах.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

- улицы Жигалиной, 13; Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Красная, 2-38 , 1-31 ; Московская, 14А, 16-18/5 , 17-39 ; Чонгарская, 30-48 , 37-55 ; Ангарская, 36-38А , 1А, 39/22-59 ; Ген. Захарова, 4-22 , 1-15А ; Жидкова, 74, 76, 65/5; Коммунальная, 6, 1А, 15; Полигонная, 60-124 , 81-127 ; Артиллерийская, 92-94А; Ивана Козлова, 120-164 , 71-99 ; Красноармейская, 168; Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 62-96; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Севастопольская, 41-43А ; Л. Шевцовой, 2/30-24 , 1-23 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Пролетарская, 12, 12А,11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3, 5; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8; 51-й Армии, 58, 58А, 58Б;

- переулки Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; пер. Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Керченский, 1-6;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20 ;

- микрорайон Каменка: «Монтажник»; «Маяк»; «Консервщик»; «Строитель»; «Энтузиаст»; «Механизатор»; «Мечта»; «Источник»; «Молочник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель».

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