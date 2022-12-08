С 1 января 2023 года медики в Крыму начнут получать новые специальные выплаты

Решение принято президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала следующего года медработники в Крыму начнут получать специальные доплаты. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, ежемесячные выплаты получат более 6,5 тысяч медсестер, фельдшеров, врачей и других специалистов.

Решение принято президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, дополнительные выплаты будут доступны уже с 1 января 2023 года.

- Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей, - говорится в сообщении Минздрава.

Средний и младший медперсонал с нового года будет получать от 4 до 8 тыс. рублей - в зависимости от статуса учреждения. Фельдшеры «скорой», принимающие вызовы, получат 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, в Крыму продолжает действовать и региональная надбавка. Так, от 4 до 7 тыс. рублей в месяц получают медработники наиболее дефицитных специальностей как с высшим, так и со средним образованием.