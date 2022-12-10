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НовостиОбщество10 декабря 2022 12:47

Более 25 литров донорской крови сдали росгвардейцы в Крыму

Дл некоторых из них это уже 40-я подобная процедура
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Процедуру сдачи донорской крови сотрудники Росгвардии прошли в мобильном пункте ГБУЗ РК "Центр крови". Фото: пресс-служба Росгвардии

Процедуру сдачи донорской крови сотрудники Росгвардии прошли в мобильном пункте ГБУЗ РК "Центр крови". Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы спецподразделений Росгвардии пополнили фонд донорской крови в Крыму на 25 литров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

- Прежде чем приступить к основной процедуре, каждый добровольный донор-росгвардеец заполнил специальную анкету и прошел ряд процедур, которые выявляют отсутствие противопоказаний к участию в сдаче крови, - сообщили в пресс-службе.

При этом некоторые сотрудники ведомства не в первый раз участвуют в донорской акции и даже удостоены звания Почетный донор России. Каждый из них прошел эту процедуру уже более 40 раз.

Вместе с росгвардейцами, в донорской акции приняли участие сотрудники ОМОН «Беркут» и СОБР «Халзан».

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