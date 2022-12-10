Две школы отремонтируют в Керчи

Глава администрации Керчи пообещал текущий ремонт в двeх школах города. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В двух керченских школах будут проведены ремонты. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- В 26-й школе планируем отремонтировать стену в актовом зале, в школе № 12 ремонт фасадной части здания, - отметил градоначальник.

Учебные заведения Брусаков посетил накануне. Проблемные места, требующие ремонта, руководителю администрации показали директора школ.

Ремонтные работы будут проведены после получения экспертного заключения. Городские власти заявили, что уже ведут работу по выделению соответствующего финансирования.

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