Лучшие крымские отели на Новый год забронированы на 90%

Для отдыхающих все же будут некоторые ограничения по массовым и шумным вечеринкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загрузка лучших крымских гостиниц и отелей в Новый год составляет около 80-90%. Об этом сообщил глава Министерства туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, на праздники для посетителей объектов размещений действует хорошая система скидок, зимний отдых на полуострове становится особенно выгодным не только для самих крымчан, но и для гостей Крыма.

- Предприятия туротрасли, объединившись в единую кампанию «Новый год в Крыму, как дома», делают спецпредложения и скидки до 30-40%, но стоит поторопиться, так как топовые отели и санатории уже загружены на 80-90%, - отметил Волченко.

Он также добавил, что для отдыхающих все же будут некоторые ограничения по массовым и шумным вечеринкам, а на празднование будет потрачено меньше бюджетных денег. Это связано с общим моральным и эмоциональным духом в связи с проведением специальной военной операции. Но это не сможет помешать отметить желающим главный зимний праздник. По словам министра ведомства, Новый год будет нацелен на семейные программы в гостиницах, санаториях и отелях.

- Все будет тепло и по-семейному, - сказал Волченко.